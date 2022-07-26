Роналду впервые прибыл в расположение Манчестер Юнайтед после появления слухов о его просьбе уйти — СМИ
Роналду пропустил предсезонный тур Манчестер Юнайтед по Таиланду (Фото:REUTERS/Phil Noble)
Звездный форвард Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду впервые прибыл в расположение клуба после появления слухов о его желании сменить команду, сообщает The Times.
37-летний нападающий приехал на тренировочную базу «красных дьяволов» вместе со своим агентом Жорже Мендешем.
Туда же также прибыли бывший главный тренер Манчестер Юнайтед сэр Алекс Фергюсон и исполнительный директор клуба Ричард Арнольд.
Ожидается, что Роналду проведет переговоры с нынешним наставником «красных дьяволов» Эриком тен Хагом относительно своего будущего.
Манчестер Юнайтед по итогам прошедшего сезона не попал в Лигу чемпионов и будет выступать в Лиге Европы.
Ранее Криштиану пропустил предсезонный тур своей нынешней команды по Таиланду «по семейным причинам».
Позже в СМИ появилась информация, что Роналду придется провести еще один сезон в МЮ из-за недостатка вариантов продолжения карьеры, несмотря на то, что его агент изучает все варианты.
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