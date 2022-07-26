Роналду впервые прибыл в расположение Манчестер Юнайтед после появления слухов о его просьбе уйти — СМИ 26 июля, 16:04 Роналду пропустил предсезонный тур Манчестер Юнайтед по Таиланду (Фото:REUTERS/Phil Noble)

Звездный форвард Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду впервые прибыл в расположение клуба после появления слухов о его желании сменить команду, сообщает The Times.



37-летний нападающий приехал на тренировочную базу «красных дьяволов» вместе со своим агентом Жорже Мендешем.

Туда же также прибыли бывший главный тренер Манчестер Юнайтед сэр Алекс Фергюсон и исполнительный директор клуба Ричард Арнольд.

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Ожидается, что Роналду проведет переговоры с нынешним наставником «красных дьяволов» Эриком тен Хагом относительно своего будущего.

Манчестер Юнайтед по итогам прошедшего сезона не попал в Лигу чемпионов и будет выступать в Лиге Европы.

Ранее Криштиану пропустил предсезонный тур своей нынешней команды по Таиланду «по семейным причинам».

Позже в СМИ появилась информация, что Роналду придется провести еще один сезон в МЮ из-за недостатка вариантов продолжения карьеры, несмотря на то, что его агент изучает все варианты.

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