Кричали, плакали и бежали за автобусом. Приезд Роналду в Иран довел до безумия местных болельщиков — видео

18 сентября, 18:11
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Криштиану Роналду (Фото:Информационное агентство Западная Азия)

Криштиану Роналду (Фото:Информационное агентство Западная Азия)

Португальский форвард саудовского Ал-Насра Криштиану Роналду прибыл в Иран на матч с Персеполисом в азиатской Лиге чемпионов.

Приезд звезды мирового футбола вызвал настоящее безумие в Тегеране.

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По прибытии Роналду на улицах собралась огромная толпа фанатов, которые выкрикивали имя футболиста, копировали празднование его голов, а затем побежали за автобусом, когда тот двинулся к отелю.

Видео дня

https://twitter.com/tarafdari_com/status/1703736960697733132?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1703736960697733132%7Ctwgr%5Ecae2f942634446545fee51e508d4ecdf0a18600c%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Ffootball24.ua%2Fru%2Fronaldu_vyzval_perepoloh_na_ulicah_irana_priletev_na_match_aziatskoj_lch__portugalcu_sdelali_magicheskij_podarok_n789936%2F
https://twitter.com/cr7stianos/status/1703758705991282968
https://twitter.com/CristianoXtra_/status/1703737430321635784

Некоторые фанаты даже расплакались при виде своего кумира.

https://twitter.com/cr7centre/status/1703721151749370025

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду из-за долгов будет судиться с Ювентусом, за который он выступал с 2018 до 2021 года.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Иран Криштиану Роналду

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