Кричали, плакали и бежали за автобусом. Приезд Роналду в Иран довел до безумия местных болельщиков — видео 18 сентября, 18:11 Криштиану Роналду (Фото:Информационное агентство Западная Азия)

Португальский форвард саудовского Ал-Насра Криштиану Роналду прибыл в Иран на матч с Персеполисом в азиатской Лиге чемпионов.

Приезд звезды мирового футбола вызвал настоящее безумие в Тегеране.

По прибытии Роналду на улицах собралась огромная толпа фанатов, которые выкрикивали имя футболиста, копировали празднование его голов, а затем побежали за автобусом, когда тот двинулся к отелю.

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Некоторые фанаты даже расплакались при виде своего кумира.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду из-за долгов будет судиться с Ювентусом, за который он выступал с 2018 до 2021 года.