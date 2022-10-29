Роналду приобрел самый дорогой дом в Португалии — фото 29 октября, 19:45 Роналду может вернуться в Спортинг (Фото:Криштиану Роналду via Instagram)

Форвард Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду на фоне слухов о возвращении в лиссабонский Спортинг приобрел роскошную виллу в Португалии.

За новое жилье звезда футбол заплатил 21 млн евро, сообщает The Sun.

Особняк площадью 2720 квадратных метров занимает три этажа.



Сообщается, что это самый дорогой дом в Португалии и находится в 40 минутах езды от Лиссабона.

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Ожидается, что новый дом Роналду будет готов в начале 2023 года.

Фото: The Sun

Фото: The Sun

Фото: The Sun

Ранее сообщалось, что Роналду приобрел самую дорогую квартиру в Лиссабоне.