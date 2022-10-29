Роналду приобрел самый дорогой дом в Португалии — фото
Роналду может вернуться в Спортинг (Фото:Криштиану Роналду via Instagram)
Форвард Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду на фоне слухов о возвращении в лиссабонский Спортинг приобрел роскошную виллу в Португалии.
За новое жилье звезда футбол заплатил 21 млн евро, сообщает The Sun.
Особняк площадью 2720 квадратных метров занимает три этажа.
Сообщается, что это самый дорогой дом в Португалии и находится в 40 минутах езды от Лиссабона.
Ожидается, что новый дом Роналду будет готов в начале 2023 года.
Ранее сообщалось, что Роналду приобрел самую дорогую квартиру в Лиссабоне.