Роналду приобрел самый дорогой дом в Португалии — фото

29 октября, 19:45
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Роналду может вернуться в Спортинг (Фото:Криштиану Роналду via Instagram)

Роналду может вернуться в Спортинг (Фото:Криштиану Роналду via Instagram)

Форвард Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду на фоне слухов о возвращении в лиссабонский Спортинг приобрел роскошную виллу в Португалии.

За новое жилье звезда футбол заплатил 21 млн евро, сообщает The Sun.

Особняк площадью 2720 квадратных метров занимает три этажа.

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Сообщается, что это самый дорогой дом в Португалии и находится в 40 минутах езды от Лиссабона.

Видео дня

Ожидается, что новый дом Роналду будет готов в начале 2023 года.

The Sun
Фото: The Sun
The Sun
Фото: The Sun
The Sun
Фото: The Sun

Ранее сообщалось, что Роналду приобрел самую дорогую квартиру в Лиссабоне.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Португалия Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Спортинг Лиссабон

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