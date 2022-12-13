Роналду определился со своим будущим в сборной Португалии после вылета с ЧМ-2022 — СМИ

13 декабря, 20:27
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Роналду хочет сыграть на Евро-2024 (Фото:REUTERS/Paul Childs)

Роналду хочет сыграть на Евро-2024 (Фото:REUTERS/Paul Childs)

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду планирует продолжить выступления за национальную команду, сообщает Correio da Manha.

По информации источника, Роналду продолжит выступления за сборную Португалии независимо от того, останется ли Фернанду Сантуш главным тренером команды.

37-летний португалец осознает, что сейчас он находится не в лучшей форме из-за пропуска предсезонной подготовки с Манчестер Юнайтед и малой игровой практики в английском клубе.

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Роналду считает, что все еще может быть полезен сборной Португалии и планирует сыграть на Евро-2024.

Сборная Португалии покинула ЧМ-2022 на стадии четвертьфинала, сенсационно уступив Марокко.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Криштиану Роналду Сборная Португалии

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