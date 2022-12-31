«Проект вдохновляет». Роналду объяснил свой переход в клуб из Саудовской Аравии

31 декабря, 10:35
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Роналду подписал контракт до 2025 года (Фото:ФК Аль-Наср)

Роналду подписал контракт до 2025 года (Фото:ФК Аль-Наср)

Португальский нападающий Криштиану Роналду прокомментировал свой переход в аравийский Аль-Наср.

По словам Роналду, одну из ключевых ролей в его выборе сыграло то, что в Саудовской Аравии он получит новый опыт в перспективном клубе, сообщает официальный сайт Аль-Насра.

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« Я рад получить новый опыт в другой лиге и другой стране. Видение проекта Аль-Насра меня вдохновляет.

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Я очень рад присоединиться к своим новым товарищам по команде и помочь Аль-Насру добиться новых успехов", - сказал Роналду.

Роналду подписал контракт с Аль-Насром до 2025 года.

После 10 туров чемпионата Саудовской Аравии Аль-Наср занимает в турнирной таблице второе место, отставая от Аль-Шабаба на два очка.

До перехода в Аль-Наср Роналду выступал за Манчестер Юнайтед, который в ноябре объявил о разрыве с ним контракта. Это произошло на фоне скандального интервью, в котором футболист раскритиковал клуб и главного тренера Эрика тен Хага.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Трансферы Саудовская Аравия Криштиану Роналду

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