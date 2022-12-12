«Моей мечте пришел конец». Роналду эмоционально прокомментировал вылет сборной Португалии с ЧМ-2022 — фото 12 декабря, 00:07 Роналду добавил, что он всегда был максимально привержен сборной Португалии (Фото:REUTERS/Paul Childs)

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду эмоционально прокомментировал вылет своей команды с чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.



Реакцией на поражение от марокканцев 37-летний нападающий поделился в Instagram.

«Выиграть чемпионат мира с Португалией было моей самой большой и амбициозной мечтой. Но мечте пришел конец. Я боролся за свою мечту, я провел пять чемпионатов мира и отдал все силы в этих матчах.

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Никогда не сдавался, всегда находился рядом с великолепными игроками, нас поддерживали миллионы португальцев. К сожалению, мечте пришел конец", — написал Криштиану в соцсети.

Также Роналду добавил, что он всегда был максимально привержен сборной Португалии, всегда боролся за общую цель, никогда не поворачивался спиной к команде и стране.

Напоследок футболист поблагодарил своих соотечественников и Катар за проведение чемпионата мира. Криштиану отметил, что мечта была прекрасной до тех пор, пока она длилась.

Сообщалось, что Роналду расплакался после сенсационного вылета сборной Португалии с ЧМ-2022.