«Было трудно отказаться»: экс-тренер Манчестер Юнайтед шокировал признанием о трансфере Роналду

20 сентября, 16:21
Поделиться:
Криштиану Роналду (Фото:REUTERS/Scott Heppell)

Криштиану Роналду (Фото:REUTERS/Scott Heppell)

Бывший наставник английского клуба Оле-Гуннар Сульшер заявил, что решение подписать Криштиану Роналду было ошибкой.

Норвежский специалист считает, что трансфер португальца никак не смог повлиять на борьбу за чемпионство в АПЛ.

Читайте также:
«Отношения были бурными». Футболист Манчестер Юнайтед отреагировал на обвинения в домашнем насилии

«Мы стали сильнее, подписав этих игроков. Речь шла о том, чтобы сделать следующий шаг к борьбе за титул. И, к сожалению, из этого просто ничего не вышло.

Видео дня

Это было решение, от которого было очень трудно отказаться, и я чувствовал, что мы должны были принять его, но оно оказалось ошибочным.

Оно казалось правильным, когда он подписал контракт, и болельщики почувствовали это в той игре с Ньюкаслом, когда Роналду сделал дубль. Он по-прежнему был одним из лучших бомбардиров в мире, он выглядел сильным", — приводит слова Сульшера The Athletic.

Читайте также:
От слез к восторгу. Роналду пригласил в свой номер иранского мальчика, которого сначала не пустила охрана — видео

Ранее сообщалось, что Роналду решил подать в суд на свой бывший клуб из-за невыплаченной зарплаты.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X