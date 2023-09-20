«Было трудно отказаться»: экс-тренер Манчестер Юнайтед шокировал признанием о трансфере Роналду 20 сентября, 16:21 Криштиану Роналду (Фото:REUTERS/Scott Heppell)

Бывший наставник английского клуба Оле-Гуннар Сульшер заявил, что решение подписать Криштиану Роналду было ошибкой.

Норвежский специалист считает, что трансфер португальца никак не смог повлиять на борьбу за чемпионство в АПЛ.

«Мы стали сильнее, подписав этих игроков. Речь шла о том, чтобы сделать следующий шаг к борьбе за титул. И, к сожалению, из этого просто ничего не вышло.

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Это было решение, от которого было очень трудно отказаться, и я чувствовал, что мы должны были принять его, но оно оказалось ошибочным.

Оно казалось правильным, когда он подписал контракт, и болельщики почувствовали это в той игре с Ньюкаслом, когда Роналду сделал дубль. Он по-прежнему был одним из лучших бомбардиров в мире, он выглядел сильным", — приводит слова Сульшера The Athletic.

Ранее сообщалось, что Роналду решил подать в суд на свой бывший клуб из-за невыплаченной зарплаты.