«Меня предали, я раздражен». Роналду дал скандальное интервью с жесткой критикой своего клуба и тренера

14 ноября, 09:58
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Криштиану Роналду (Фото:REUTERS/Hannah Mckay)

Криштиану Роналду (Фото:REUTERS/Hannah Mckay)

Звездный форвард Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду дал скандальное интервью шоу Пирса Моргана Uncensored с критикой своего клуба и главного тренера команды Эрика тен Хага, сообщает The Sun.

«Я чувствую себя преданным из-за того, как со мной поступили в Манчестер Юнайтед. Я раздражен тем, что меня сделали белой вороной, которую обвиняют во всем, что пошло в клубе не так, и активно вытесняют.

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Я не уважаю тен Хага, потому что он не проявляет уважения ко мне. Если вы не уважаете меня, я никогда не буду уважать вас", — заявил Криштиану.

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Также Роналду сказал, что в клубе не произошло никаких изменений в плане улучшения тренировочной инфраструктуры за последние почти 20 лет. Кроме того, 37-летний нападающий отметил, что Манчестер Юнайтед движется в неправильном направлении.

Болельщики же, по словам Криштиану, всегда были на его стороне, потому что они ценят то, что он делает для футбола.

Сообщалось, что в Сети было опубликовано видео, как Роналду отказался выходить на замену в матче 12-го тура английской Премьер-лиги с Тоттенхэмом.

Редактор: Евгений Нещерет

Теги:   Футбол Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Английская Премьер-лига Чемпионат Англии

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