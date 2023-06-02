«Особенно смешно и интересно». Роналду рассказал о странных обычаях в Саудовской Аравии 2 июня, 16:34 Криштиану Роналду уже полгода живет в Саудовской Аравии (Фото:Криштиану Роналду via Instagram)

Португальский нападающий Аль-Насра Криштиану Роналду рассказал о своей жизни в Саудовской Аравии.

По словам, Роналду жизнь в Саудовской Аравии существенно отличается от европейской, что отражается и на тренировочном процессе, сообщает Record.

«В Европе мы больше тренируемся утром, а здесь — днем или даже ночью, когда у нас Рамадан. Когда начинался Рамадан, мы иногда тренировались в 22.00, что для меня очень странно», — сказал Роналду.

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Португалец также рассказал об особенностях культуры и быта саудовцев, которые его больше всего удивили.

«Жить в Саудовской Аравии очень хорошо. Если вы хотите приехать сюда, чтобы увидеть и почувствовать культуру. Саудовцы живут ночью, что мне кажется особенно смешным и интересным. Город прекрасен ночью. Если вы любите поесть, Эр-Рияд, вероятно, одно из самых качественных мест, когда дело доходит до ресторанов.

Моя семья здесь счастлива, школы для детей очень хорошие. А еще есть новостройки, по всей стране. Я люблю видеть разные вещи, и поэтому я здесь", — сказал Роналду.



Роналду стал игроком Аль-Насра в конце декабря 2022 года, перейдя из Манчестер Юнайтед.

Ранее сообщалось, что Роналду намерен покинуть Аль-Наср, поскольку его не устраивает жизнь в Саудовской Аравии и он разочаровался в инфраструктуре страны.

Позже футболист опроверг эту информацию и заявил, что намерен остаться в саудовском клубе.