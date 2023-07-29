Разъяренный Криштиану Роналду плеснул водой в оператора после неудачного матча за Аль-Наср — видео

29 июля, 12:49
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Роналду (Фото:ФК Аль-Наср)

Роналду (Фото:ФК Аль-Наср)

Саудовский Аль-Наср сыграл в нулевую ничью в первом туре Арабской лиги чемпионов против Аль-Шабаба.

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Португалец начал поединок на скамейке запасных и появился на поле на 62-й минуте матча. Через восемь минут после появления Роналду отправил мяч в сетку ворот, однако гол был отменен из-за офсайда.

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После матча Криштиану злобно размахивал руками, покидая поле. Вскоре Роналду плеснул водой в оператора, который снимал его. Также пятикратный вратарь Золотого мяча несколько раз жестами показал работнику с камерой, чтобы тот отошел от него подальше.

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Отметим, что Роналду не забивает за Аль-Наср уже пять матчей подряд. В прошлом сезоне в саудовской лиге португалец забил 14 голов в 16 матчах.

Ранее Неймар назвал тройку лучших футболистов мира, не включив в свой топ Роналду.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Футбол Криштиану Роналду

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