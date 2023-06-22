Шикарные формы: Роналду опубликовал откровенный снимок с возлюбленной на яхте — фото

22 июня, 22:20
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Джорджина Родригес и Криштиану Роналду (Фото:instagram.com/georginagio)

Джорджина Родригес и Криштиану Роналду (Фото:instagram.com/georginagio)

Нападающий сборной Португалии и Аль-Насра Криштиану Роналду наслаждается отдыхом вместе со своей любимой Джорджиной Родригес.

Португальский футболист в Instagram опубликовал фотографию с возлюбленной.

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Пара вместе отдыхала на яхте. Примечательно, что девушка была одета в яркий купальник, а также на ней были драгоценности.

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Роналду, в свою очередь, продемонстрировал шикарную физическую форму.

Напомним, Роналду и Родригес встречаются с 2016 года. Пара воспитывает четвертых детей — Криштиану-младшего, двойню от суррогатной матери Еву и Матео, а также общую дочь Алану Мартину.

Ранее сообщалось, что Джорджина в случае развода с Криштиану будет получать ежемесячно огромную сумму от футболиста.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол Криштиану Роналду

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