Пытался уладить ссору. Роналду агрессивно схватил партнера по сборной Португалии за шею во время тренировки — видео
Криштиану Роналду (Фото:REUTERS/Pedro Nunes)
Капитан сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду снова оказался в центре неприятного инцидента после своего скандального интервью с критикой в адрес Манчестер Юнайтед.
Во время тренировки в составе национальной команды произошел небольшой конфликт между Жоау Фелишем и Жоау Канселу.
Роналду попытался разрядить обстановку, но сделал это несколько в агрессивной манере.
Он подошел к Канселу и грубо схватил его за шею. Жоау спустя несколько секунд недовольно убрал от себя руки Криштиану.
Сборная Португалии продолжает подготовку к чемпионату мира-2022 в Катаре. Соперниками команды Роналду на групповом этапе турнира будут Гана, Уругвай и Корея.
Сообщалось, что Криштиану обвинил Манчестер Юнайтед в недоверии во время проблем со здоровьем у своей дочери.