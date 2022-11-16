Пытался уладить ссору. Роналду агрессивно схватил партнера по сборной Португалии за шею во время тренировки — видео

16 ноября, 14:57
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Криштиану Роналду (Фото:REUTERS/Pedro Nunes)

Криштиану Роналду (Фото:REUTERS/Pedro Nunes)

Капитан сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду снова оказался в центре неприятного инцидента после своего скандального интервью с критикой в адрес Манчестер Юнайтед.

Во время тренировки в составе национальной команды произошел небольшой конфликт между Жоау Фелишем и Жоау Канселу.

Роналду попытался разрядить обстановку, но сделал это несколько в агрессивной манере.

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Он подошел к Канселу и грубо схватил его за шею. Жоау спустя несколько секунд недовольно убрал от себя руки Криштиану.

https://twitter.com/AsQuinasOff/status/1592617482376089601

Сборная Португалии продолжает подготовку к чемпионату мира-2022 в Катаре. Соперниками команды Роналду на групповом этапе турнира будут Гана, Уругвай и Корея.

Сообщалось, что Криштиану обвинил Манчестер Юнайтед в недоверии во время проблем со здоровьем у своей дочери.

Редактор: Евгений Нещерет

Теги:   Футбол Чемпионат мира Чемпионат мира по футболу Видео Криштиану Роналду ЧМ-2022 Сборная Португалии

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