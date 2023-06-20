Криштиану Роналду установил уникальное достижение в футболке сборной Португалии 20 июня, 23:25 Роналду сыграл 200 матчей за сборную (Фото:Twitter: Squawka)

Нападающий Аль-Насра и национальной сборной Португалии Роналду, который решил остаться в чемпионате Саудовской Аравии, вышел в стартовом составе в матче отбора на Евро-2024 против Исландии.

Этот матч является 200-м для Роналду за главную команду своей страны, сообщает Squawka.

Отмечается, что португалец стал первым игроком в истории футбола, который сыграл 200 матчей на национальном уровне.

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Роналду забил 122 гола и отдал 43 голевые передачи в 199 предыдущих матчах за сборную Португалии.

Напомним, что Криштиану Роналду рассекретил свои планы на будущее и заявил, что купит футбольный клуб.

Также Джорджина в случае развода с Роналду будет получать ежемесячно огромную сумму от футболиста и ей перейдет дом португальца в Мадриде.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду осчастливил болельщика в матче сборной Португалии против Боснии.