Роналду рыдая покинул поле из-за травмы в финале Лиги чемпионов — видео

13 августа, 11:52
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Роналду (Фото:Twitter)

Роналду (Фото:Twitter)

Португальский нападающий Аль-Насра Криштиану Роналду получил повреждение в финале арабской ЛЧ.

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После дубля в ворота Аль-Хилаля Криштиану столкнулся с игроком соперника Мохамедом Джафали во втором экстратайме. Португалец травмировал колено и не смог продолжить матч.

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Пятикратный обладатель Золотого мяча не сдержал слез, когда покидал поле на электрокаре.

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Отметим, что Роналду выиграл первый трофей в составе Аль-Насра. Также португалец стал лучшим бомбардиром турнира  (6 голов).

Ранее сообщалось, что португальцу грозит арест в Саудовской Аравии.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Футбол Лига Чемпионов Криштиану Роналду

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