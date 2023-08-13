Роналду рыдая покинул поле из-за травмы в финале Лиги чемпионов — видео 13 августа, 11:52 Роналду (Фото:Twitter)

Португальский нападающий Аль-Насра Криштиану Роналду получил повреждение в финале арабской ЛЧ.

После дубля в ворота Аль-Хилаля Криштиану столкнулся с игроком соперника Мохамедом Джафали во втором экстратайме. Португалец травмировал колено и не смог продолжить матч.

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Пятикратный обладатель Золотого мяча не сдержал слез, когда покидал поле на электрокаре.

Ronaldo stretchered off in an ambulance with a back injury for carrying Al Nassr to their first ever Arab Champions League Cup 🤕🐐pic.twitter.com/v0pHpLREU2 — LLF (@laligafrauds) August 12, 2023

Отметим, что Роналду выиграл первый трофей в составе Аль-Насра. Также португалец стал лучшим бомбардиром турнира (6 голов).

Ранее сообщалось, что португальцу грозит арест в Саудовской Аравии.