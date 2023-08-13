Роналду рыдая покинул поле из-за травмы в финале Лиги чемпионов — видео
Роналду (Фото:Twitter)
Португальский нападающий Аль-Насра Криштиану Роналду получил повреждение в финале арабской ЛЧ.
После дубля в ворота Аль-Хилаля Криштиану столкнулся с игроком соперника Мохамедом Джафали во втором экстратайме. Португалец травмировал колено и не смог продолжить матч.
Пятикратный обладатель Золотого мяча не сдержал слез, когда покидал поле на электрокаре.
Отметим, что Роналду выиграл первый трофей в составе Аль-Насра. Также португалец стал лучшим бомбардиром турнира (6 голов).
Ранее сообщалось, что португальцу грозит арест в Саудовской Аравии.