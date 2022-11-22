Манчестер Юнайтед расторг контракт с Роналду

22 ноября, 19:50
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Криштиану Роналду (Фото:REUTERS/Hannah Mckay)

Криштиану Роналду (Фото:REUTERS/Hannah Mckay)

Манчестер Юнайтед разрывает контракт с Криштиану Роналду, футболист покинет клуб немедленно. Об этом сообщается в заявлении клуба в Twitter во вторник, 22 ноября.

«Криштиану Роналду покинет Манчестер Юнайтед по взаимному согласию, решение вступает в силу немедленно», — сказано в сообщении.

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https://twitter.com/ManUtd/status/1595107357159297029

Сам Роналду заявил, что стороны решили досрочно расторгнуть контракт: «Я люблю Манчестер Юнайтед и люблю болельщиков, это никогда не изменится. Но мне кажется, что пришло время искать новый вызов. Я желаю команде всяческих успехов в оставшейся части сезона и в будущем».

Видео дня

https://twitter.com/Matt_Law_DT/status/1595108053179064321

Ранее в СМИ появилась информация, что МЮ намерен расторгнуть контракт со своим звездным форвардом после его интервью с критикой в адрес клуба. Контракт Криштиану с Манчестер Юнайтед был рассчитан до лета 2023 года.

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Сообщалось, что игроки Манчестер Юнайтед ожидают, что Роналду уйдет из команды зимой. Сам Роналду также намекнул на возможный уход из Манчестер Юнайтед.

Новость дополняется…

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Футбол Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду

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