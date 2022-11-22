Манчестер Юнайтед расторг контракт с Роналду 22 ноября, 19:50 Криштиану Роналду (Фото:REUTERS/Hannah Mckay)

Манчестер Юнайтед разрывает контракт с Криштиану Роналду, футболист покинет клуб немедленно. Об этом сообщается в заявлении клуба в Twitter во вторник, 22 ноября.

«Криштиану Роналду покинет Манчестер Юнайтед по взаимному согласию, решение вступает в силу немедленно», — сказано в сообщении.



Сам Роналду заявил, что стороны решили досрочно расторгнуть контракт: «Я люблю Манчестер Юнайтед и люблю болельщиков, это никогда не изменится. Но мне кажется, что пришло время искать новый вызов. Я желаю команде всяческих успехов в оставшейся части сезона и в будущем».

Видео дня

Ранее в СМИ появилась информация, что МЮ намерен расторгнуть контракт со своим звездным форвардом после его интервью с критикой в адрес клуба. Контракт Криштиану с Манчестер Юнайтед был рассчитан до лета 2023 года.

Сообщалось, что игроки Манчестер Юнайтед ожидают, что Роналду уйдет из команды зимой. Сам Роналду также намекнул на возможный уход из Манчестер Юнайтед.

Новость дополняется…

