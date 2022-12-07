Президент ПСЖ оценил возможность подписания Роналду, который остается без клуба 7 декабря, 16:28 Роналду остается без клуба (Фото:REUTERS/Phil Noble)

Президент ПСЖ Насер Аль-Хелаифи заявил, что форвард сборной Португалии Криштиану Роналду, который остается без клуба после расторжения контракта с Манчестер Юнайтед, скорее всего, не перейдет во французский клуб.

По словам Насера ​​Аль-Хелаифи, для ПСЖ будет «очень тяжело» подписать Роналду, поскольку в клубе уже есть три звезды мирового класса, сообщает Sky News.

"У нас есть три игрока: Лионель Месси, Неймар и Килиан Мбаппе, так что сделать это очень сложно. Но я желаю Роналду всего наилучшего. Он фантастический и он все еще удивительный игрок", – сказал Аль-Хелаифи.

Видео дня

Раньше ходили слухи, что Роналду может продолжить карьеру в ПСЖ.

Также сообщалось, что в трансфере португальца заинтересован бразильский Фламенго.



Впоследствии появилась информация, что Роналду перейдет в Аль-Наср из Саудовской Аравии и станет самым высокооплачиваемым спортсменом мира.