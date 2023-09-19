От слез к восторгу. Роналду пригласил в свой номер иранского мальчика, которого сначала не пустила охрана — видео
Криштиану Роналду (Фото:ФК Аль-Наср)
Нападающий сборной Португалии и Аль-Насра Криштиану Роналду осчастливил своего личного фаната.
Саудовский клуб прибыл в Тегеран, чтобы провести матч с Персеполисом в азиатской Лиге чемпионов.
Приезд главной звезды Аль-Насра Криштиану Роналду довел до безумия местных болельщиков, которые весь день танцевали, пели песни и даже врывались в отель команды.
Именитый португалец узнал, что с ним хотел встретиться мальчик, которого не пустила охрана. Роналду проявил свое добродушие и пригласил ребенка к себе.
Криштиану сделал с ним памятную фотографию, подарил футболку со своим автографом.
Судя по всему, мальчик, хоть и был напуган, но эту встречу запомнит навсегда.
Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду подарили ковер перед матчем Лиги чемпионов.