От слез к восторгу. Роналду пригласил в свой номер иранского мальчика, которого сначала не пустила охрана — видео 19 сентября, 17:33 Криштиану Роналду (Фото:ФК Аль-Наср)

Нападающий сборной Португалии и Аль-Насра Криштиану Роналду осчастливил своего личного фаната.

Саудовский клуб прибыл в Тегеран, чтобы провести матч с Персеполисом в азиатской Лиге чемпионов.

Приезд главной звезды Аль-Насра Криштиану Роналду довел до безумия местных болельщиков, которые весь день танцевали, пели песни и даже врывались в отель команды.

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Именитый португалец узнал, что с ним хотел встретиться мальчик, которого не пустила охрана. Роналду проявил свое добродушие и пригласил ребенка к себе.

The child still insists on meeting Cristiano Ronaldo 🥹💛



pic.twitter.com/4UokfBMsR6 https://t.co/2sliaHXrX8 — Al Nassr Zone (@TheNassrZone) September 18, 2023

Криштиану сделал с ним памятную фотографию, подарил футболку со своим автографом.

Судя по всему, мальчик, хоть и был напуган, но эту встречу запомнит навсегда.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду подарили ковер перед матчем Лиги чемпионов.