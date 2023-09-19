От слез к восторгу. Роналду пригласил в свой номер иранского мальчика, которого сначала не пустила охрана — видео

19 сентября, 17:33
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Криштиану Роналду (Фото:ФК Аль-Наср)

Криштиану Роналду (Фото:ФК Аль-Наср)

Нападающий сборной Португалии и Аль-Насра Криштиану Роналду осчастливил своего личного фаната.

Саудовский клуб прибыл в Тегеран, чтобы провести матч с Персеполисом в азиатской Лиге чемпионов.

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Приезд главной звезды Аль-Насра Криштиану Роналду довел до безумия местных болельщиков, которые весь день танцевали, пели песни и даже врывались в отель команды.

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Именитый португалец узнал, что с ним хотел встретиться мальчик, которого не пустила охрана. Роналду проявил свое добродушие и пригласил ребенка к себе.

Криштиану сделал с ним памятную фотографию, подарил футболку со своим автографом.

Судя по всему, мальчик, хоть и был напуган, но эту встречу запомнит навсегда.

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Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду подарили ковер перед матчем Лиги чемпионов.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол Криштиану Роналду

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