Роналду встретился с легендарным Тайсоном на боксерском шоу в Саудовской Аравии — видео 27 февраля, 13:21 Криштиану Роналду посетил вечер бокса в Саудовской Аравии (Фото:Криштиану Роналду via Instagram)

Звездный нападающий Аль-Насра Криштиану Роналду посетил боксерский поединок между Томми Фьюри и американским видеоблогером Джейком Полом.

Бой проходил в Саудовской Аравии, где сейчас выступает Роналду, поэтому португалец не упустил случая вместе с сыном посетить шоу, на которое пришло немало звезд бокса.

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Среди гостей были брат Томми Тайсон Фьюри, Деонтей Уайлдер, Дерек Чисора и Майк Тайсон, с которым Роналду сделал совместное фото и опубликовал его в своем аккаунте в Instagram.

Фото: Криштиану Роналду via Instagram

Сообщалось, что Томми Фьюри нанес Джейку Полу первое поражение в карьере, а блоггер намерен провести реванш.

Ранее сообщалось, что на Тайсона подали в суд по обвинению в изнасиловании в начале 90-х.