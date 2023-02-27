Роналду встретился с легендарным Тайсоном на боксерском шоу в Саудовской Аравии — видео

27 февраля, 13:21
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Криштиану Роналду посетил вечер бокса в Саудовской Аравии (Фото:Криштиану Роналду via Instagram)

Криштиану Роналду посетил вечер бокса в Саудовской Аравии (Фото:Криштиану Роналду via Instagram)

Звездный нападающий Аль-Насра Криштиану Роналду посетил боксерский поединок между Томми Фьюри и американским видеоблогером Джейком Полом.

Бой проходил в Саудовской Аравии, где сейчас выступает Роналду, поэтому португалец не упустил случая вместе с сыном посетить шоу, на которое пришло немало звезд бокса.

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Среди гостей были брат Томми Тайсон Фьюри, Деонтей Уайлдер, Дерек Чисора и Майк Тайсон, с которым Роналду сделал совместное фото и опубликовал его в своем аккаунте в Instagram.

Криштиану Роналду via Instagram
Фото: Криштиану Роналду via Instagram
https://twitter.com/MichaelBensonn/status/1629944548913823744?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1629944548913823744%7Ctwgr%5Ea7ae76ffaa7403bb3837c99d916c4af1d071bb33%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fxsport.ua%2Fru%2Fboxing_s%2Fnews%2Fmayk-tayson-vstretylsya-s-kryshtyanu-ronaldu-na-shou-fyury-pol_8769921%2F
https://www.youtube.com/watch?v=YzN9DevbkJw&ab_channel=ProBoxingFans

Сообщалось, что Томми Фьюри нанес Джейку Полу первое поражение в карьере, а блоггер намерен провести реванш.

Ранее сообщалось, что на Тайсона подали в суд по обвинению в изнасиловании в начале 90-х.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Бокс Криштиану Роналду Майк Тайсон

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