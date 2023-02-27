Роналду встретился с легендарным Тайсоном на боксерском шоу в Саудовской Аравии — видео
Криштиану Роналду посетил вечер бокса в Саудовской Аравии (Фото:Криштиану Роналду via Instagram)
Звездный нападающий Аль-Насра Криштиану Роналду посетил боксерский поединок между Томми Фьюри и американским видеоблогером Джейком Полом.
Бой проходил в Саудовской Аравии, где сейчас выступает Роналду, поэтому португалец не упустил случая вместе с сыном посетить шоу, на которое пришло немало звезд бокса.
Среди гостей были брат Томми Тайсон Фьюри, Деонтей Уайлдер, Дерек Чисора и Майк Тайсон, с которым Роналду сделал совместное фото и опубликовал его в своем аккаунте в Instagram.
Сообщалось, что Томми Фьюри нанес Джейку Полу первое поражение в карьере, а блоггер намерен провести реванш.
Ранее сообщалось, что на Тайсона подали в суд по обвинению в изнасиловании в начале 90-х.