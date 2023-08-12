Невероятный Роналду. Криштиану выиграл арабскую Лигу чемпионов, оформив дубль в финале — видео 12 августа, 21:00 Криштиану Роналду (Фото:REUTERS/Stringer)

В рамках финала арабской Лиги чемпионов Аль-Наср переиграл Аль-Хиляль (2:1).

В первом тайме команды не смогли забить, но уже на старте второй половины встречи Аль-Хиляль вышел вперед после гола Майкла.

Звездный нападающий Аль-Насра Криштиану Роналду моментально включился в игру.

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Уже на 74 минуте португалец сравнял счет. До финального свистка он также забил, но гол отменили после просмотра VAR.

В дополнительное время Роналду забил свой второй гол, оформив дубль. Благодаря действиям Криштиану Аль-Наср выиграл Кубок арабских чемпионов.

Аль-Хиляль — Аль-Наср 1:2 (д.в.)

Голы: Майкл, 51 — Роналду, 72, 98

Видео первого гола Роналду:

Видео второго гола Роналду:



CRISTIANO RONALDO THE GREATEST THERE IS THE GREATEST THERE WAS THE GREATEST THERE EVER WILL BE 🐐



10 MEN AL NASSR IS SO CLOSE TO THE CUP

pic.twitter.com/j4ewWiyoxl — aurora (@cr7stianos) August 12, 2023

Отметим, что Роналду выиграл первый трофей в составе Аль-Насра. Также португалец стал лучшим бомбардиром турнира (6 голов).

Ранее сообщалось, что португальцу грозит арест в Саудовской Аравии.