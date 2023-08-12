Невероятный Роналду. Криштиану выиграл арабскую Лигу чемпионов, оформив дубль в финале — видео

12 августа, 21:00
Поделиться:
Криштиану Роналду (Фото:REUTERS/Stringer)

Криштиану Роналду (Фото:REUTERS/Stringer)

В рамках финала арабской Лиги чемпионов Аль-Наср переиграл Аль-Хиляль (2:1).

В первом тайме команды не смогли забить, но уже на старте второй половины встречи Аль-Хиляль вышел вперед после гола Майкла.

Читайте также:
В чемпионат к Роналду. Лидер сборной Украины получил предложение из экзотической страны

Звездный нападающий Аль-Насра Криштиану Роналду моментально включился в игру.

Видео дня

Уже на 74 минуте португалец сравнял счет. До финального свистка он также забил, но гол отменили после просмотра VAR.

В дополнительное время Роналду забил свой второй гол, оформив дубль. Благодаря действиям Криштиану Аль-Наср выиграл Кубок арабских чемпионов.

Аль-Хиляль — Аль-Наср 1:2 (д.в.)
Голы: Майкл, 51 — Роналду, 72, 98

Видео первого гола Роналду:

Видео второго гола Роналду:

Читайте также:
Месси забил в пятом матче подряд после дебюта за новый клуб — видео

Отметим, что Роналду выиграл первый трофей в составе Аль-Насра. Также португалец стал лучшим бомбардиром турнира (6 голов).

Ранее сообщалось, что португальцу грозит арест в Саудовской Аравии.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол Криштиану Роналду

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X