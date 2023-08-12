Невероятный Роналду. Криштиану выиграл арабскую Лигу чемпионов, оформив дубль в финале — видео
Криштиану Роналду (Фото:REUTERS/Stringer)
В рамках финала арабской Лиги чемпионов Аль-Наср переиграл Аль-Хиляль (2:1).
В первом тайме команды не смогли забить, но уже на старте второй половины встречи Аль-Хиляль вышел вперед после гола Майкла.
Звездный нападающий Аль-Насра Криштиану Роналду моментально включился в игру.
Уже на 74 минуте португалец сравнял счет. До финального свистка он также забил, но гол отменили после просмотра VAR.
В дополнительное время Роналду забил свой второй гол, оформив дубль. Благодаря действиям Криштиану Аль-Наср выиграл Кубок арабских чемпионов.
Аль-Хиляль — Аль-Наср 1:2 (д.в.)
Голы: Майкл, 51 — Роналду, 72, 98
Видео первого гола Роналду:
Видео второго гола Роналду:
Отметим, что Роналду выиграл первый трофей в составе Аль-Насра. Также португалец стал лучшим бомбардиром турнира (6 голов).
Ранее сообщалось, что португальцу грозит арест в Саудовской Аравии.