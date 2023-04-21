В Саудовской Аравии официально вынесли вердикт Роналду за непристойную выходку — СМИ

21 апреля, 13:42
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Роналду избежал наказания (Фото:ФК Аль-Наср)

Роналду избежал наказания (Фото:ФК Аль-Наср)

Нападающий Аль-Насра Криштиану Роналду не будет наказан за непристойный жест фанатам после матча чемпионата Саудовской Аравии против Аль-Хиляля (0:2), сообщает Goal.com.

По информации источника, такое решение после рассмотрения инцидента с участием португальца принял дисциплинарный и нравственный комитет Саудовской ассоциации футбола.

Видео дня

Роналду избежал наказания, поскольку комитет принимал во внимание только видео официального транслятора, а не ролики, опубликованные в социальных сетях.

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После матча против Аль-Хиляля, когда Криштиану покидал поле, болельщики начали выкрикивать «Месси! Месси!». В ответ футболист показал в сторону трибун непристойный жест, демонстративно схватившись за гениталии.

После этого адвокат Ноуф бин Ахмед заявил, что намерен добиться депортации португальца из Саудовской Аравии.

В Аль-Насре попытались приуменьшить значение жеста Роналду, заявив, что это связано с его травмой в области паха.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Саудовская Аравия Криштиану Роналду

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