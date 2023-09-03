Установил очередное личное достижение. Криштиану Роналду продолжает уничтожать соперников в чемпионате Саудовской Аравии — видео
Криштиану Роналду (Фото:REUTERS/Ahmed Yosri)
В субботу, 2 сентября, Аль-Наср разгромно победил Аль-Хазем со счетом 5:1.
Одним из голов в матче отметился Криштиану Роналду. Португалец получил мяч в штрафной площадке и сильно пробил в верхний угол ворот, не оставив голкиперу шансов на спасение.
Отметим, что это 850-е взятие ворот для Роналду в карьере. Пятикратный обладатель Золотого мяча является лидером по количеству забитых голов в официальных матчах.
Ранее сообщалось, что Роналду стал мировым рекордсменом по голам в национальных чемпионатах.