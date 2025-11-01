Роналду забил 952-й гол в карьере, оформив дубль в победном матче Аль-Насра

Аль-Фейх первым открыл счет уже на 13-й минуте, однако португалец восстановил паритет еще до перерыва — на 37-й минуте он забил с передачи Кингсли Комана.

Аль-Наср вырвал победу на 14-й компенсированной минуте, когда Роналду реализовал пенальти.

Эти два гола стали для Роналду 951-м и 952-м в его профессиональной карьере, учитывая выступления за клубы и сборную Португалии.

Ранее сообщалось, что сын Криштиану Роналду забил дебютный гол за сборную Португалии U-16.