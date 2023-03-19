Роналду отметился эффектным голом со штрафного за Аль-Наср — видео 19 марта, 13:11 Роналду помог своей команде победить (Фото:ФК Аль-Наср via Twitter)

Звездный форвард Криштиану Роналду отличился очередным голом за Аль-Наср.

В матче чемпионата Саудовской Аравии против клуба Абха при счете 1:0 в пользу соперника Роналду сравнял счет на 79-й минуте, забив дальним ударом со штрафного.

На 86-й минуте Талиска реализовал пенальти и добыл для Аль-Насра волевую победу - 2:1.

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После 21-го тура Аль-Наср идет на второй строчке в чемпионате, отставая от лидера Аль-Иттихада на одно очко.

3 февраля Роналду отличился дебютным голом за Аль-Наср в матче 15 тура чемпионата Саудовской Аравии против Аль-Фатеха.

Позже в поединке против Аль-Вахда Мекка Роналду забил четыре гола, а в игре с Дамаком португалец трижды поразил ворота соперника.

