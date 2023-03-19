Роналду отметился эффектным голом со штрафного за Аль-Наср — видео

19 марта, 13:11
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Роналду помог своей команде победить (Фото:ФК Аль-Наср via Twitter)

Роналду помог своей команде победить (Фото:ФК Аль-Наср via Twitter)

Звездный форвард Криштиану Роналду отличился очередным голом за Аль-Наср.

В матче чемпионата Саудовской Аравии против клуба Абха при счете 1:0 в пользу соперника Роналду сравнял счет на 79-й минуте, забив дальним ударом со штрафного.

https://twitter.com/AbsoluteBruno/status/1637169912660516865?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1637169912660516865%7Ctwgr%5E692bfce94f0822dec4c0a22608a1e263d402e75a%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Ffootball24.ua%2Fronaldu_zabiv_zi_shtrafnogo_vpershe_za_tri_roki_i_vlashtuvav_kontsert__u_krishtianu_vidibrali_peremozhniy_penalti_n764538%2F

На 86-й минуте Талиска реализовал пенальти и добыл для Аль-Насра волевую победу - 2:1.

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После 21-го тура Аль-Наср идет на второй строчке в чемпионате, отставая от лидера Аль-Иттихада на одно очко.

3 февраля Роналду отличился дебютным голом за Аль-Наср в матче 15 тура чемпионата Саудовской Аравии против Аль-Фатеха.

Позже в поединке против Аль-Вахда Мекка Роналду забил четыре гола, а в игре с Дамаком португалец трижды поразил ворота соперника.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Саудовская Аравия Криштиану Роналду

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