Роналду в фирменном стиле забил за Аль-Наср в третьем матче подряд — видео

6 августа, 22:37
Поделиться:
Роналду приложился к победе (Фото:ФК Аль-Наср)

Роналду приложился к победе (Фото:ФК Аль-Наср)

Форвард саудовского Аль-Насра Криштиану Роналду помог своему клубу обыграть марокканскую Раджа Касабланку и выйти в полуфинал Кубка арабских чемпионов.

Именно Роналду открыл счет в матче, отличившись на 19-й минуте. Талиска протащил мяч на фланге и отдал пас под удар португальцу, который левой в касание отправил снаряд в угол ворот.

Видео дня

https://twitter.com/AlNassrFC_EN/status/1688212120729448449

В итоге Аль-Наср одержал победу со счетом 3:1 и вышел в полуфинал Кубка арабских чемпионов, где сыграет с иракским Аль-Шорта. Матч состоится 9 августа.

Ранее Роналду забил египетскому Замалеку и вывел свой клуб в плей-офф Кубка арабских чемпионов.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Саудовская Аравия Криштиану Роналду

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X