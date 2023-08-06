Роналду в фирменном стиле забил за Аль-Наср в третьем матче подряд — видео 6 августа, 22:37 Роналду приложился к победе (Фото:ФК Аль-Наср)

Форвард саудовского Аль-Насра Криштиану Роналду помог своему клубу обыграть марокканскую Раджа Касабланку и выйти в полуфинал Кубка арабских чемпионов.

Именно Роналду открыл счет в матче, отличившись на 19-й минуте. Талиска протащил мяч на фланге и отдал пас под удар португальцу, который левой в касание отправил снаряд в угол ворот.

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В итоге Аль-Наср одержал победу со счетом 3:1 и вышел в полуфинал Кубка арабских чемпионов, где сыграет с иракским Аль-Шорта. Матч состоится 9 августа.

Ранее Роналду забил египетскому Замалеку и вывел свой клуб в плей-офф Кубка арабских чемпионов.