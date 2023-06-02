«С нетерпением жду Месси». Роналду призвал аргентинца переехать в Саудовскую Аравию 2 июня, 17:56 Роналду (Фото:ФК Аль-Наср)

Нападающий Аль-Насра и сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал возможные трансферы звездных футболистов в арабскую страну.

По словам пятикратного обладателя Золотого мяча, от этого выиграют не только футболисты, но и сам чемпионат Саудовской Аравии.

«Месси, Бензема и Модрич? Я уверен, что в Саудовской Аравии приветствуют переход великих игроков, больших имен. Если это произойдет, то чемпионат станет только сильнее. Здесь хороший чемпионат, хотя есть вещи, которые нужно улучшить.

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Например, вопросы инфраструктуры или арбитров. Система VAR должна работать быстрее, еще какие-то небольшие детали", — сказал Роналду Record.

Напомним, что Криштиану перешел в Аль-Наср в декабре прошлого года.

Клуб португальца не смог стать чемпионом страны и завоевал серебряные медали.

Ранее сообщалось, что Роналду счастлив в Саудовской Аравии и не собирается покидать команду.