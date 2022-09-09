«Прекратим сотрудничество с федерацией». Мэр Сараево отреагировала на запланированный матч Босния и Герцеговина — Россия

9 сентября, 23:50
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Беньямина Карич выступила против матча с Россией (Фото:Беньямина Карич via Instagram)

Беньямина Карич выступила против матча с Россией (Фото:Беньямина Карич via Instagram)

Мэр Сараево Беньямина Карич выступила против решения федерации футбола Боснии и Герцеговины сыграть в Санкт-Петербурге товарищеский матч против России .

В случае, если матч состоится Карич в своем Twitter-аккаунте пригрозила федерации разрывом сотрудничества.

«Сараево, как город, долгое время находившийся в осаде агрессоров, и я как мэр, решительно осуждаем решение Футбольной Ассоциации сыграть товарищеский матч с Россией. Если решение не изменится, город прекратит сотрудничество с федерацией», — написала Карич.

Видео дня

https://twitter.com/BenjaminaKaric/status/1568281098999791617

Сообщалось, что федерация футбола Боснии и Герцеговины приняла предложение России сыграть товарищеский матч. Поединок запланирован на 19 ноября 2022 г. в Санкт-Петербурге.

После этого лидер сборной Боснии и Герцеговины Миралем Пьянич подверг критике решение федерации согласиться на матч с россиянами.

Также несколько ключевых футболистов сборной Боснии и Герцеговины приняли решение не ехать в Санкт-Петербург на товарищеский матч с Россией.

Редактор: Олег Телюк

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Теги:   Футбол Босния и Герцеговина Сборная России

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