Африканская сборная отказалась от матча с Россией после запрета от правительства
Матч Камерун — Россия не состоится (Фото:CAF)
Сборная Камеруна по футболу не сыграет товарищеский матч против России, который был запланирован на 15 июня.
Об этом сообщает Спорт-Экспресс.
По информации источника, правительство Камеруна запретило национальной команде своей страны проводить матч с россиянами.
Ожидалось, что игра между камерунской и российской сборными состоится 15 июня в Москве на стадионе Лужники.
Ранее сообщалось, что сборная России планировала сыграть товарищеский матч против Боснии и Герцеговины, но после сокрушительной критики боснийцы отказались проводить матч.