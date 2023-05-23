Африканская сборная отказалась от матча с Россией после запрета от правительства 23 мая, 12:22 Матч Камерун — Россия не состоится (Фото:CAF)

Сборная Камеруна по футболу не сыграет товарищеский матч против России, который был запланирован на 15 июня.

Об этом сообщает Спорт-Экспресс.

По информации источника, правительство Камеруна запретило национальной команде своей страны проводить матч с россиянами.

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Ожидалось, что игра между камерунской и российской сборными состоится 15 июня в Москве на стадионе Лужники.

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Ранее сообщалось, что сборная России планировала сыграть товарищеский матч против Боснии и Герцеговины, но после сокрушительной критики боснийцы отказались проводить матч.