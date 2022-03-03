«Молчать — это преступление». Зинченко обратился к российским футболистам 3 марта, 19:00 Цей матеріал також доступний українською Александр Зинченко (Фото:REUTERS/Chris Radburn)

Футболист Манчестер Сити и сборной Украины Александр Зинченко обратился к российским футболистам, которые молчат о войне в Украине.

Зинченко опубликовал пост в своем аккаунте в Instagram, где рассказал российским футболистам правду о войне в Украине и призвал их не молчать, поскольку это равнозначно преступлению.

«Продолжаем информационную пропаганду правды. Есть несколько важных месседжей, которые я хочу донести до публики, в частности это касается граждан страны-агрессора и «коллег по цеху

В моей футбольной карьере был период, когда я играл в «Уфе». Это были сложные, но полезные 1,5 года. Я всегда буду благодарен этому клубу за все, что они для меня сделали. Но я хочу акцентировать на том, что футболистом я стал в Украине.

Именно на родной земле я получил свое футбольное образование, прошел обучение в академиях и вырос. Поэтому всем, кто закидывает мне, что русский футбол меня воспитал, я хочу еще раз сказать: я воспитанник академии прекрасного украинского города Донецк.



Едем дальше… Ваш козырный аргумент «спорт вне политики». Действительно, спорт не должен быть частью выборной агитации, партийных перегонов, продвижением лозунгов или площадкой для пиара. Но спорт, как и любая сфера жизни, не может стоять в стороне вопросов войны, агрессии и смерти. Со злом должны бороться все, независимо от профессии.



Почему украинские футболисты призывают к футбольным санкциям против страны агрессора? Неужели мы хотим лишить вас возможности заниматься любимым делом? Нет! Мы используем все методы, чтобы остановить страну-агрессора в ее оккупантских амбициях.



Зло должно наказываться на всех площадках, которые доступны обществу. Мы будем стучать в ваши двери санкциями с еще большей агрессией, нежели вы, когда переступаете с оружием границу нашего государства. Остановить оккупацию — главная и единственная цель всех наших действий.



И последнее. В руках русских футболистов многомиллионная аудитория. Вас любят люди, они вас поддерживают и прислушиваются к вашим словам. Поэтому молчать — это преступление. Я знаю, что в вашей стране наказывают за оппозиционное мышление, но когда оппозиция становится большинством — она начинает быть властью.



Поэтому все люди, которые не желают смерти и ненависти в мире, должны кричать громко и чётко об этом. Нельзя бояться мелких наказаний, когда на кону стоит человеческая жизнь", — написал Зинченко.



Накануне нападающий лондонского Вест Хэма и сборной Украины Андрей Ярмоленко обратился к футболистам сборной России, молчащим о военном вторжении РФ.

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