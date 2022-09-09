Несмотря на военное вторжение в Украину. Европейская сборная согласилась сыграть товарищеский матч против России в Санкт-Петербурге 9 сентября, 17:50 Матч запланирован на 19 ноября в Санкт-Петербурге (Фото:Федерация футбола Боснии и Герцеговины)

Сборная Боснии и Герцеговины по футболу, несмотря на российское вторжение в Украину, сыграет товарищеский матч против команды РФ.

С инициативой проведения матча выступила российская сторона и федерация футбола Боснии и Герцеговины приняла предложение, сообщает официальный сайт футбольной организации.

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Матч состоится 19 ноября 2022 года в Санкт-Петербурге.

Сборная Боснии и Герцеговины стала первой европейской национальной командой, которая после начала полномасштабного вторжения в Украину согласилась сыграть с Россией.

Кроме того, сборная России запланировала товарищеские матчи против Киргизии и Ирана.

Ранее сообщалось, что УЕФА не допустил российские клубы и сборную для участия в турнирах под эгидой организации в сезоне 2022/23.



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