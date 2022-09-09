Несмотря на военное вторжение в Украину. Европейская сборная согласилась сыграть товарищеский матч против России в Санкт-Петербурге
Матч запланирован на 19 ноября в Санкт-Петербурге (Фото:Федерация футбола Боснии и Герцеговины)
Сборная Боснии и Герцеговины по футболу, несмотря на российское вторжение в Украину, сыграет товарищеский матч против команды РФ.
С инициативой проведения матча выступила российская сторона и федерация футбола Боснии и Герцеговины приняла предложение, сообщает официальный сайт футбольной организации.
Матч состоится 19 ноября 2022 года в Санкт-Петербурге.
Сборная Боснии и Герцеговины стала первой европейской национальной командой, которая после начала полномасштабного вторжения в Украину согласилась сыграть с Россией.
Кроме того, сборная России запланировала товарищеские матчи против Киргизии и Ирана.
Ранее сообщалось, что УЕФА не допустил российские клубы и сборную для участия в турнирах под эгидой организации в сезоне 2022/23.
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