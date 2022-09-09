«У меня нет слов». Лидер сборной Боснии и Герцеговины отреагировал на решение федерации сыграть против России

9 сентября, 21:25
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Пьянич выступает против матча Россия — Босния и Герцеговина (Фото:Миралем Пьянич via Instagram)

Пьянич выступает против матча Россия — Босния и Герцеговина (Фото:Миралем Пьянич via Instagram)

Лидер сборной Боснии и Герцеговины и экс-игрок Барселоны и Ювентуса Миралем Пьянич отреагировал на решение футбольной федерации своей страны провести товарищеский матч против России в Санкт-Петербурге.

Пьянич рассказал, что разговаривал с руководителями федерации футбола Боснии и Герцеговины и высказал свою негативную позицию по поводу поединка с Россией, однако они приняли другое решение, сообщает Sportske.ba.

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"Руководители знают мою позицию. Позвонили, спросили, что я думаю об игре. Я сказал, что думал, а потом был удивлен другим решением. Это не очень удачная идея.

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У меня нет слов. Когда сборная начинает хорошо играть, всегда что-то идет не так. В Ассоциации знают мою позицию. Я просто скажу, что это нехорошо", - сказал Пьянич.

Ранее на фоне полномасштабного вторжения России в Украину УЕФА не допустил российские клубы и сборную к участию в турнирах под эгидой организации в сезоне 2022/23.

Редактор: Олег Телюк

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Теги:   Футбол Босния и Герцеговина Сборная России

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