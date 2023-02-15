Ось зла. Сборная России по футболу проведет скандальный спарринг с участником ЧМ-2022

15 февраля, 19:01
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Матч планируют сыграть в Тегеране (Фото:РФС)

Матч планируют сыграть в Тегеране (Фото:РФС)

Сборная России по футболу сыграет товарищеский матч против своего союзника по агрессии против Украины Ирана.

Такую информацию подтвердил президент Федерации футбола Ирана Мехди Таж, сообщает Persian Soccer.

Товарищеский матч между сборными Ирана и России состоится в марте в Тегеране.

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Также Иран планирует сыграть товарищеский поединок с Ираком.

https://twitter.com/prznsoccer/status/1625843485738672128

Российские сборные и клубы отстранены от официальных матчей под эгидой ФИФА и УЕФА.

Ранее сыграть товарищеский матч против России планировала Босния и Герцеговины, но после критики отказалась от такой идеи.

Сообщалось, что сборную России не допустили к отбору Евро-2024, тогда как Беларусь сыграет в турнире.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Иран Сборная России

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