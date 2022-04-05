Российские мародеры продают украденную олимпийку сборной Украины по футболу — фото 5 апреля, 17:19 Цей матеріал також доступний українською В УАФ потроллили мародеров за украденную олимпийку нашей сборной (Фото:УАФ via Instagram)

Российские оккупанты награбили имущества в Украине и пробуют его продать в РФ.

На одном из интернет-сервисов появилось объявление о продаже олимпийки сборной Украины по футболу, сообщает УАФ в своем официальном аккаунте в Instagram.

Судя по объявлению, олимпийку украли возле Броваров и продают за 3700 рублей, что равно на данный момент 1295 гривен.

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«Российские мародеры уже торгуют награбленным. У нормальных людей трофеи — это захваченное в бою оружие врага. У россиян «трофеи» — это украденные во время ограблений и мародерства вещи гражданского населения.

«Мародеры», передайте эти вещи в расположение сборной России по футболу, хотя даже они ей не помогут. Когда там футбол?", — говорится в сообщении УАФ.

Ранее сообщалось, что военные из российской оккупационной армии продают в Беларуси награбленный в Украине сахар.

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