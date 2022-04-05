На блокпосту. Футболист сборной Украины рассказал, что оккупанты убили его друга
Виктор Коваленко (Фото:Виктор Коваленко via Instagram)
Полузащитник итальянской Специи и сборной Украины Виктор Коваленко рассказал, что российские оккупанты убили его друга.
В интервью Gazzetta dello Sport Коваленко рассказал, что от рук оккупантов погиб также брат его друга, а вот находившейся с ними в автомобиле девушке удалось убежать, сообщает Fantacalcio.it.
«У меня есть фото моего друга. Пять дней он скрывался в укрытии, а затем попытался убежать. Он сел вместе с братом и девушкой.
На первом блокпосту российские военные остановили автомобиль и убили двух мужчин. Даже тела для погребения не вернули. Девушку держали три часа, затем отпустили. Она убежала с криками", — рассказал Коваленко.
Ранее сообщалось, что российские кафиры убили 25-летнего экс-футболиста второлиговой Чайки Александра Сухенко и его родителей.
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