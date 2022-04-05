На блокпосту. Футболист сборной Украины рассказал, что оккупанты убили его друга 5 апреля, 14:13 Цей матеріал також доступний українською Виктор Коваленко (Фото:Виктор Коваленко via Instagram)

Полузащитник итальянской Специи и сборной Украины Виктор Коваленко рассказал, что российские оккупанты убили его друга.

В интервью Gazzetta dello Sport Коваленко рассказал, что от рук оккупантов погиб также брат его друга, а вот находившейся с ними в автомобиле девушке удалось убежать, сообщает Fantacalcio.it.

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«У меня есть фото моего друга. Пять дней он скрывался в укрытии, а затем попытался убежать. Он сел вместе с братом и девушкой.

На первом блокпосту российские военные остановили автомобиль и убили двух мужчин. Даже тела для погребения не вернули. Девушку держали три часа, затем отпустили. Она убежала с криками", — рассказал Коваленко.

Ранее сообщалось, что российские кафиры убили 25-летнего экс-футболиста второлиговой Чайки Александра Сухенко и его родителей.



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