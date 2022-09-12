Россияне украли с Донбасс-Арены гранитный мяч и поставили его в Москве — СМИ 12 сентября, 14:27 Мяч с надписью Шахтер Донецк появился в столице оккупантов (Фото:uefa.com)

Российские оккупанты украли с донецкого стадиона Донбасс-Арена гранитный мяч-фонтан и привезли его в столицу Россию на фестиваль «Москва-Донбасс» сообщает Трибуна со ссылкой на СМИ.

В соцсетях появились кадры, как россияне радостно позируют возле мяча с надписью Шахтер Донецк — идентичного, который в 2009 году был установлен у Донбасс-Арены.

Фото: tribuna.com

Отмечается, что мяч может являться копией оригинала.

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Мяч был создан немецкими мастерами из гранита особой породы Tittlinger. Его вес — 30 тонн, а диаметр — более 2,7 метра. Подставка под мяч имеет диаметр 3,6 метра и вес 12,5 тонн.

Управляется мяч специальным автоматизированным программатором и имеет несколько режимов вращения.

Ранее в сети появились фото заброшенной территории возле Донбасс-Арены.

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