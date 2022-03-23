«Украина сама на себя напала». Футболист Черноморца потроллил россиян, верящих пропаганде

23 марта, 20:58
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Сергей Кравченко (Фото:Сергей Кравченко via Instagram)

Сергей Кравченко (Фото:Сергей Кравченко via Instagram)

Полузащитник одесского Черноморца и экс-игрок сборной Украины Сергей Кравченко высмеял россиян, верящих пропаганде РФ.

Кравченко опубликовал "сторис" в своем аккаунте в Instagram, в котором иронически привел несколько примеров бессмысленной пропаганды, которой промываю мозг россиянам.

"Итак, получается, Украина одновременно пыталась напасть на Россию, Беларусь, бомбила "ДНР", "ЛНР", разрабатывая при этом химическое, ядерное, биологическое оружие. Выводила голубей-убийц русского населения, производила боевые наркотики.

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Настраивала весь мир против России, в 2014 году начала есть детей, каждый имел по два раба. Меня должны "неонацисты, нацисты, бандеровцы" сейчас расстрелять за текст на русском, и при этом всем Украина все-таки сама на себя напала, но и не напала, а создает с помощью США разные фейки.Ага. Ну, все понятно теперь", - написал Кравченко.

Сергей Кравченко via Instagram
Фото: Сергей Кравченко via Instagram

Ранее Президент Днепра-1 Юрий Береза высмеял кадыровцев, воюющих против Украины.

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Теги:   Футбол Пропаганда Черноморец (Одесса) Российская пропаганда

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