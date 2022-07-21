Российский клуб хочет получить деньги за трансфер украинца Зинченко в Арсенал 21 июля, 18:49 Зинченко обойдется Арсенал примерно в 35 млн. евро (Фото:Александр Зинченко via Instagram)

Российская Уфа надеется получить денежную компенсацию за переход украинского футболиста Александра Зинченко из Манчестер Сити в лондонский Арсенал.

Об этом заявил генеральный директор Уфы Шамиль Азизов, сообщает СБ Спорт.

УФА намерен получить около 300 тысяч евро за переход Зинченко, поскольку тот в течение 2015-2016 годов выступал за российский клуб.

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«Сделаем запрос, если он перейдет. Нам должны выплатить. Но сейчас из-за санкций сложно будет перевести деньги. В Англии солидарные выплаты отправляются через федерацию: клубы платит ей, а она нам», — заявил Азизов.

Ожидается, что за трансфер Зинченко Арсенал заплатит около 35 млн евро.

Ранее сообщалось, что Зинченко уже присоединился к Арсеналу в США, где клуб проводит тренировочные сборы.

Перед этим трансфер украинца в лондонский клуб подтвердил главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола.

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