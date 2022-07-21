Российский клуб хочет получить деньги за трансфер украинца Зинченко в Арсенал
Зинченко обойдется Арсенал примерно в 35 млн. евро (Фото:Александр Зинченко via Instagram)
Российская Уфа надеется получить денежную компенсацию за переход украинского футболиста Александра Зинченко из Манчестер Сити в лондонский Арсенал.
Об этом заявил генеральный директор Уфы Шамиль Азизов, сообщает СБ Спорт.
УФА намерен получить около 300 тысяч евро за переход Зинченко, поскольку тот в течение 2015-2016 годов выступал за российский клуб.
«Сделаем запрос, если он перейдет. Нам должны выплатить. Но сейчас из-за санкций сложно будет перевести деньги. В Англии солидарные выплаты отправляются через федерацию: клубы платит ей, а она нам», — заявил Азизов.
Ожидается, что за трансфер Зинченко Арсенал заплатит около 35 млн евро.
Ранее сообщалось, что Зинченко уже присоединился к Арсеналу в США, где клуб проводит тренировочные сборы.
Перед этим трансфер украинца в лондонский клуб подтвердил главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола.
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