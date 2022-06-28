Челси после продажи клуба Абрамовичем убрал русскую версию сайта 28 июня, 22:56 Российская версия появилась на сайте Челси через два года после покупки клуба Абрамовичем (Фото:REUTERS/Andrew Winning)

На официальном сайте Челси больше нет русской версии после продажи клуба его бывшим собственником, путинским олигархом Романом Абрамовичем.



Теперь официальный ресурс лондонского клуба можно читать на английском, китайском, японском, тайском, индонезийском и испанском языках.

Примечательно, что русская версия сайта существовала с 2005 года. Абрамович стал владельцем Челси за два года до этого.

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Новым собственником клуба в конце мая 2022 года стал консорциум во главе с американцем Тоддом Боэли. Сумма сделки составила почти 5 млрд евро.

Ранее Великобритания наложила санкции на Абрамовича из-за связей с путинским режимом, что сделала невозможным получение им прибыли от продажи Челси.

Сообщалось, что после продажи Челси Абрамович будет заинтересован в покупке испанской Валенсии.



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