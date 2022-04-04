Шахтер показал, как оккупанты обстреляли тренировочную базу клуба — видео

4 апреля, 17:09
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Оккупанты уничтожают спортивную инфраструктуру (Фото:ФК Шахтер via Instagram)

Оккупанты уничтожают спортивную инфраструктуру (Фото:ФК Шахтер via Instagram)

Российские оккупанты во время своего пребывания возле Киева обстреляли спортивный комплекс Святошин, где до войны тренировались футболисты донецкого Шахтера.

Пресс-служба «горняков» опубликовала в Instagram несколько фото и видео с тренировочной базы, показав последствия российской агрессии.

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"Один из снарядов попал в тренировочное поле, еще один — в помещение с экипировкой.

Видео дня

Взрывотехники ГСЧС вчера разминировали дороги, ведущие к территории комплекса Святошин. Доступ к инфраструктуре возобновлен", - говорится в сообщении клуба.

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Ранее сообщалось, что донецкий Шахтер получил разрешение на выезд футболистов из Украины.

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Теги:   Футбол Премьер-лига Украины ФК Шахтер Война в Украине

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