Шахтер показал, как оккупанты обстреляли тренировочную базу клуба — видео 4 апреля, 17:09 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты уничтожают спортивную инфраструктуру (Фото:ФК Шахтер via Instagram)

Российские оккупанты во время своего пребывания возле Киева обстреляли спортивный комплекс Святошин, где до войны тренировались футболисты донецкого Шахтера.

Пресс-служба «горняков» опубликовала в Instagram несколько фото и видео с тренировочной базы, показав последствия российской агрессии.

"Один из снарядов попал в тренировочное поле, еще один — в помещение с экипировкой.

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Взрывотехники ГСЧС вчера разминировали дороги, ведущие к территории комплекса Святошин. Доступ к инфраструктуре возобновлен", - говорится в сообщении клуба.



Ранее сообщалось, что донецкий Шахтер получил разрешение на выезд футболистов из Украины.

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