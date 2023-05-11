Дикое сборище. Российские ультрас в военной форме устроили стрельбу на стадионе в оккупированном Мариуполе — видео

11 мая, 13:22
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Российские ультрас развесили футбольные шарфы и российскую символику (Фото:Скриншот видео)

Российские ультрас развесили футбольные шарфы и российскую символику (Фото:Скриншот видео)

Российские футбольные ультрас собрались на стадионе им. В. Бойко в оккупированном Мариуполе и устроили там стрельбу.

Об этом сообщает Telegram-канал Мариуполь сейчас, где было опубликовано видео съезда оккупантов.

Российские ультрас в военные форме и вооруженные взобрались на трибуны, где начали жечь файера и стрелять в воздух.

Видео дня

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Также оккупанты развесили футбольные шарфы, российскую символику, выкрикивали кричалки и пели советские песни времен Второй мировой войны.

Ранее сообщалось, что один из лидеров фанатского движения львовских Карпат Богдан Криль погиб, защищая Мариуполь.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Ультрас ФК Мариуполь Война в Украине

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