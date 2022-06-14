Вице-президент ФК Мариуполь показал стадион клуба после российских бомбардировок — видео 14 июня, 17:40 Цей матеріал також доступний українською Стадион потерпел значительные разрушения (Фото:Андрей Санин via Facebook)

Вице-президент футбольного клуба Мариуполь Андрей Санин показал, как российские военные уничтожили стадион имени Владимира Бойко и инфраструктуру команды.

Санин опубликовал на своей странице в Facebook фото и видео с разрушенной арены после того, как в город пришли оккупанты.

В результате артиллерийских ударов значительные разрушения получили газон, трибуны и само здание.

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"Футбольный газон умер без регулярного полива. Следы от российских артиллерийских ударов как на поле, так и на трибунах. Внутри административного здания все разбито мародерами. „русский мир“, горы в аду!", — написал Санин.

Ранее сообщалось, что Мариуполь и черниговская Десна пропустят следующий сезон украинской Премьер-лиги, но за ними останутся места в высшем дивизионе.

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