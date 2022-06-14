Вице-президент ФК Мариуполь показал стадион клуба после российских бомбардировок — видео

14 июня, 17:40
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Стадион потерпел значительные разрушения (Фото:Андрей Санин via Facebook)

Стадион потерпел значительные разрушения (Фото:Андрей Санин via Facebook)

Вице-президент футбольного клуба Мариуполь Андрей Санин показал, как российские военные уничтожили стадион имени Владимира Бойко и инфраструктуру команды.

Санин опубликовал на своей странице в Facebook фото и видео с разрушенной арены после того, как в город пришли оккупанты.

В результате артиллерийских ударов значительные разрушения получили газон, трибуны и само здание.

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"Футбольный газон умер без регулярного полива. Следы от российских артиллерийских ударов как на поле, так и на трибунах. Внутри административного здания все разбито мародерами. „русский мир“, горы в аду!", — написал Санин.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0pWYzkehQi1LPR6jpRXyWpr6C2wTWa9TDtqJKESFCJyrKrHddu4jc2V3ZszoX3dy4l&id=100007667252893
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Ранее сообщалось, что Мариуполь и черниговская Десна пропустят следующий сезон украинской Премьер-лиги, но за ними останутся места в высшем дивизионе.

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Теги:   Футбол Мариуполь Премьер-лига Украины ФК Мариуполь

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