Российские войска разрушили еще один украинский стадион — фото
Стадион был построен в 1949 году (Фото:bahsport.dn.ua)
Российские оккупанты обстреляли футбольный и легкоатлетический спортивный комплекс Металлург в Бахмуте Донецкой области.
Об этом сообщает Национальная полиция Украины.
На фото видно, что в результате попадания снаряда разрушены трибуна и помещение стадиона.
Стадион Металлург был построен в 1949 году. С 2003 года он имеет статус базы олимпийской и паралимпийской подготовки.
На базе спорткомплекса проводились соревнования городского, областного, всеукраинского и международного уровней по легкой атлетике, единоборствам и футболу.
В 2012 году была проведена реконструкция спорткомплекса стоимостью почти 120 млн гривен.
Ранее сообщалось, что российские оккупанты разбомбили стадион черниговской Десны и разрушили арену Мариуполя.
Также российские войска разрушили футбольный стадион Солнечный в Харькове, где перед поединками тренировалась сборная Украины.
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