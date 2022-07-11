Российские войска разрушили еще один украинский стадион — фото 11 июля, 14:35 Стадион был построен в 1949 году (Фото:bahsport.dn.ua)

Российские оккупанты обстреляли футбольный и легкоатлетический спортивный комплекс Металлург в Бахмуте Донецкой области.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

На фото видно, что в результате попадания снаряда разрушены трибуна и помещение стадиона.

Фото: Национальная полиция

Стадион Металлург был построен в 1949 году. С 2003 года он имеет статус базы олимпийской и паралимпийской подготовки.

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На базе спорткомплекса проводились соревнования городского, областного, всеукраинского и международного уровней по легкой атлетике, единоборствам и футболу.

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В 2012 году была проведена реконструкция спорткомплекса стоимостью почти 120 млн гривен.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты разбомбили стадион черниговской Десны и разрушили арену Мариуполя.

Также российские войска разрушили футбольный стадион Солнечный в Харькове, где перед поединками тренировалась сборная Украины.

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