Российских футболистов не пустили в Чехию. Матч Лиги конференций под угрозой срыва 29 августа, 13:20 Первый матч выиграла Виктория (Фото:ФК Тобол)

Четыре игрока казахстанского Тобола могут пропустить ответную игру плей-офф Лиги конференций против чешской Виктории Пльзень.



Россияне Иван Коновалов, Альберт Габараев, Павел Киреенко, а также белорусский полузащитник Павел Забелин не получили разрешение на въезд в страну.

Совладелец Тобола Алимжан Калдияров заявил, что если игроки не получат визы, клуб может отказаться играть.

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«К сожалению, нашим легионерам из ЕАЭС так и не разрешили вылетать вместе с нами.

Есть еще надежда касательно того, что решится вопрос заезда через другую страну. Если им дадут мультивизу. Выйдем ли мы на поле в случае, если нашим легионерам из ЕАЭС не дадут визы? Я думаю, скорее всего, нет", — заявил Калдияров на своей странице в Instagram.

Матч Виктория — Тобол состоится 31 августа. Первая игра завершилась поражением команды из Казахстана — 1:2.

Напомним, генеральным директором Тобола является россиянин Андрей Канчельскис. Он родился в Кропивницком, играл за киевское Динамо и донецкий Шахтер.

Кстати, на прошлой неделе на матч еврокубков не пустили в Шотландию россиянина Магомеда Оздоева, который играет за греческий ПАОК.

Ранее сообщалось, что футболиста сборной России Вячеслава Караваева не пустили на самолет в Чехию.