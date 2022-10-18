«Петухи взбунтовались». Российские фанаты пожелали смерти экс-футболисту сборной Украины 18 октября, 15:44 Александр Алиев (Фото:Александр Алиев via Instagram)

Российские фанаты пожелали смерти экс-футболисту сборной Украины Александру Алиеву после его комментария о падении военного самолета в Ейске, в котором он сказал, чтобы граждане РФ готовились к таким событиям на регулярной основе.



Полученными сообщениями от болельщиков из соседней страны бывший полузащитник поделился в сторис Instagram.

Так, один из фанатов написал Алиеву: «Надеюсь, что Герань-2 (еще одно название иранского дрона-камикадзе Shahed 136) скоро настигнет твой дом!».

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Александр на данное сообщение отреагировал коротко: «Петухи взбунтовались».

Интересно, что другой россиянин согласился с Алиевым, жестко раскритиковав при этом президента своей страны Владимира Путина за происходящее.

Внимание! На фото присутствует ненормативная лексика!

Фото: Александр Алиев via Instagram

Фото: Александр Алиев via Instagram

Ранее Алиев жестко осудил войну, развязанную Россией против Украины.

