«Петухи взбунтовались». Российские фанаты пожелали смерти экс-футболисту сборной Украины
Александр Алиев (Фото:Александр Алиев via Instagram)
Российские фанаты пожелали смерти экс-футболисту сборной Украины Александру Алиеву после его комментария о падении военного самолета в Ейске, в котором он сказал, чтобы граждане РФ готовились к таким событиям на регулярной основе.
Полученными сообщениями от болельщиков из соседней страны бывший полузащитник поделился в сторис Instagram.
Так, один из фанатов написал Алиеву: «Надеюсь, что Герань-2 (еще одно название иранского дрона-камикадзе Shahed 136) скоро настигнет твой дом!».
Александр на данное сообщение отреагировал коротко: «Петухи взбунтовались».
Интересно, что другой россиянин согласился с Алиевым, жестко раскритиковав при этом президента своей страны Владимира Путина за происходящее.
Внимание! На фото присутствует ненормативная лексика!
Ранее Алиев жестко осудил войну, развязанную Россией против Украины.