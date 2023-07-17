Возвращались с матча в Севастополе. Футболисты российского клуба оказались неподалеку от взрыва на Крымском мосту

17 июля, 15:43
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Команды сыграли незаконный матч в Севастополе (Фото:ФК СКА Ростов-на-Дону)

Команды сыграли незаконный матч в Севастополе (Фото:ФК СКА Ростов-на-Дону)

Российская футбольная команда СКА Ростов-на-Дону, возвращаясь автобусом с выездного матча против Севастополя, оказалась рядом с местом, где произошел подрыв Крымского моста.

Об этом сообщил генеральный директор ФК СКА Ростов-на-Дону Борис Гузиев.

По словам Гузиева, никто из футболистов и других пассажиров не пострадал.

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Сообщается, что после полученной необходимой помощи команда таки отправилась в Россию.

Видео дня

Следует отметить, что Исполнительный комитет УЕФА запретил клубам из оккупированного Крыма играть в соревнованиях, организованных российским футбольным союзом.

Ранее сообщалось, что ялтинский Рубин стартовал во Второй лиге России.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Крым Крымский мост

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