Испанский стыд. Российский футболист будет играть в Лиге чемпионов за клуб Ла Лиги — журналист

14 августа, 09:01
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Арсен Захарян (Фото:Twitter)

Арсен Захарян (Фото:Twitter)

Игрок московского Динамо Арсен Захарян близок к переходу в Реал Сосьедад.

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Об этом сообщает известный футбольный инсайдер Фабрицио Романо.

По его информации, клубы имеют устную договоренность о трансфере футболиста, а сам Захарян дал согласие на переезд в Испанию.

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Также сообщалось, что россиянином интересовались римское Лацио и французский Страсбург.

Стоит отметить, что футболист сыграл три матча за сборную России после начала полномасштабной войны в Украине.

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В прошлом сезоне Реал Сосьедад занял четвертое место в турнирной таблице чемпионата Испании, что позволило клубу пробиться в групповой этап Лиги чемпионов 2023/24.

Ранее украинский нападающий опозорился предательским заявлением после переезда в страну-агрессора.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Футбол Реал Сосьедад

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