Испанский стыд. Российский футболист будет играть в Лиге чемпионов за клуб Ла Лиги — журналист 14 августа, 09:01 Арсен Захарян (Фото:Twitter)

Игрок московского Динамо Арсен Захарян близок к переходу в Реал Сосьедад.

Об этом сообщает известный футбольный инсайдер Фабрицио Романо.

По его информации, клубы имеют устную договоренность о трансфере футболиста, а сам Захарян дал согласие на переезд в Испанию.

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Arsen Zakharyan will become new Real Sociedad player next week, if all goes to plan — verbal agreement in place ⚪️🔵



Documents being checked also on the player side, he already accepted.



Top talent coming to La Liga. pic.twitter.com/qNlGqVzEzc — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 13, 2023

Также сообщалось, что россиянином интересовались римское Лацио и французский Страсбург.

Стоит отметить, что футболист сыграл три матча за сборную России после начала полномасштабной войны в Украине.



В прошлом сезоне Реал Сосьедад занял четвертое место в турнирной таблице чемпионата Испании, что позволило клубу пробиться в групповой этап Лиги чемпионов 2023/24.

Ранее украинский нападающий опозорился предательским заявлением после переезда в страну-агрессора.