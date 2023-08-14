Испанский стыд. Российский футболист будет играть в Лиге чемпионов за клуб Ла Лиги — журналист
Арсен Захарян (Фото:Twitter)
Игрок московского Динамо Арсен Захарян близок к переходу в Реал Сосьедад.
Об этом сообщает известный футбольный инсайдер Фабрицио Романо.
По его информации, клубы имеют устную договоренность о трансфере футболиста, а сам Захарян дал согласие на переезд в Испанию.
Также сообщалось, что россиянином интересовались римское Лацио и французский Страсбург.
Стоит отметить, что футболист сыграл три матча за сборную России после начала полномасштабной войны в Украине.
В прошлом сезоне Реал Сосьедад занял четвертое место в турнирной таблице чемпионата Испании, что позволило клубу пробиться в групповой этап Лиги чемпионов 2023/24.
Ранее украинский нападающий опозорился предательским заявлением после переезда в страну-агрессора.