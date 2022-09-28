«Тут какая-то нестыковка». Экс-звезда сборной России по футболу получил повестку в военкомат 28 сентября, 16:53 Динияр Билялетдинов выступал за сборную России в течение 2005−2012 годов (Фото:Динияр Билялетдинов via Instagram)

Бывший футболист сборной России Динияр Билялетдинов после объявления в РФ частичной мобилизации получил повестку в военкомат.

Об этом рассказал отец футболиста Ринат Билялетдинов, сообщает Р-Спорт.

По словам отца футболиста, повестка может быть незаконной, поскольку Динияру 37 лет, а частичная мобилизация в России предусматривает призыв до 35 лет.

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«Динияр действительно получил повестку. Сложно говорить об эмоциях, потому что он не служил, хотя проходил военную службу, но она была специфической со спортивным уклоном. Это было 19 лет назад. То есть да, он принял присягу, но служил по спортивной линии. Закон все-таки гласит — призывать людей до 35 лет, а ему 37, поэтому тут какая-то нестыковка», — сказал Ринат Билялетдинов.

Ранее сообщалось, что российский боец MMA Мариф Пираев покинул РФ после получения повестки из военкомата.