Российский футбольный клуб украл эмблему известной украинской команды — фото 10 мая, 17:19 Днепр прекратил существование в 2019 году (Фото:ФК Днепр via Facebook)

Российский детско-юношеский футбольный клуб Дачный использует эмблему украинского Днепра, прекратившего существование в 2019 году.

Об этом сообщил участник фанатского движения Днепра Владислав Титарев на своей странице в Facebook.

Российский клуб полностью скопировал эмблему днепрян, сменив только название команды.

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Фото: Коллаж NV

В 2015 году Днепр играл в финале лиги Европы, где уступил Севилье (2:3).



Также клуб дважды становился серебряным призером чемпионата Украины и семь раз выигрывал бронзовые медали.

В 2019 году Днепр прекратил существование из-за финансовых проблем.



Ранее экс-футболист Днепра Евгений Селезнев заявил, что ему стыдно за переход в российскую Кубань после вторжения России в Донбасс.