Российский футбольный клуб украл эмблему известной украинской команды — фото
Днепр прекратил существование в 2019 году (Фото:ФК Днепр via Facebook)
Российский детско-юношеский футбольный клуб Дачный использует эмблему украинского Днепра, прекратившего существование в 2019 году.
Об этом сообщил участник фанатского движения Днепра Владислав Титарев на своей странице в Facebook.
Российский клуб полностью скопировал эмблему днепрян, сменив только название команды.
В 2015 году Днепр играл в финале лиги Европы, где уступил Севилье (2:3).
Также клуб дважды становился серебряным призером чемпионата Украины и семь раз выигрывал бронзовые медали.
В 2019 году Днепр прекратил существование из-за финансовых проблем.
Ранее экс-футболист Днепра Евгений Селезнев заявил, что ему стыдно за переход в российскую Кубань после вторжения России в Донбасс.