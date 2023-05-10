Российский футбольный клуб украл эмблему известной украинской команды — фото

10 мая, 17:19
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Днепр прекратил существование в 2019 году (Фото:ФК Днепр via Facebook)

Днепр прекратил существование в 2019 году (Фото:ФК Днепр via Facebook)

Российский детско-юношеский футбольный клуб Дачный использует эмблему украинского Днепра, прекратившего существование в 2019 году.

Об этом сообщил участник фанатского движения Днепра Владислав Титарев на своей странице в Facebook.

Российский клуб полностью скопировал эмблему днепрян, сменив только название команды.

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Коллаж NV
Фото: Коллаж NV
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В 2015 году Днепр играл в финале лиги Европы, где уступил Севилье (2:3).

Также клуб дважды становился серебряным призером чемпионата Украины и семь раз выигрывал бронзовые медали.

В 2019 году Днепр прекратил существование из-за финансовых проблем.

Ранее экс-футболист Днепра Евгений Селезнев заявил, что ему стыдно за переход в российскую Кубань после вторжения России в Донбасс.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Россия Плагиат ФК Днепр

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