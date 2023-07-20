«Россияне — домой». Фаны бывшего клуба Реброва разозлились на тренера из страны-агрессора после сокрушительного поражения в ЛЧ — видео

20 июля, 09:29
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Болельщики венгерского клуба (Фото:twitter.com/RBWorldorg)

Болельщики венгерского клуба (Фото:twitter.com/RBWorldorg)

Венгерский Ференцварош вылетел из первого раунда квалификации Лиги чемпионов после разгромного домашнего поражения от фарерского Клаксвика — 0:3 (0:0 — первый матч).

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После матча фаны венгров скандировали «до свидания» и «русские — домой», сообщает Spittal.hu.

Стоит отметить, что Ференцварош тренировал россиянин Станислав Черчесов, который возглавил клуб в декабре 2021 года. После поражения в Лиге чемпионов от Клаксвика наставника отправили в отставку.

Видео дня

https://www.youtube.com/embed/yJPlY6M-eeM

Напомним, что главный тренер сборной Украины Сергей Ребров возглавлял венгерский клуб в период с 2018 по 2021 год.

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Ранее сообщалось, что ФИФА не планирует наказывать Россию за «кражу» клубов из аннексированного Крыма.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Футбол

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