Российского футболиста не пустили в Шотландию на матч Лиги конференций

23 августа, 12:43
Поделиться:
Магомед Оздоев не полетел с командой в Эдинбург (Фото:INTIME SPORTS)

Магомед Оздоев не полетел с командой в Эдинбург (Фото:INTIME SPORTS)

Российский футболист греческого ПАОКа Магомед Оздоев не отправился с командой на матч раунда плей-офф Лиги конференций против шотландского Хартса.

Как сообщает греческое издание SPORT24, российский игрок не смог получить британскую визу.

Оздоев — единственный футболист ПАОКа, у которого возникла такая проблема, поскольку все остальные игроки команды смогли оформить визу и отправились в Эдинбург, где 25 августа состоится матч.

Видео дня

Читайте также:
Российский футболист не сыграет в матче Лиги конференций из-за запрета на въезд в Польшу

Отмечается, что ПАОК делает все возможное, чтобы россиянину таки выдали визу и он мог самостоятельно добраться до Шотландии и присоединиться к команде.

Ранее сообщалось, что футболиста сборной России Вячеслава Караваева не пустили на самолет в Чехию.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Шотландия Виза Лига конференций

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X