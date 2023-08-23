Российского футболиста не пустили в Шотландию на матч Лиги конференций
Магомед Оздоев не полетел с командой в Эдинбург (Фото:INTIME SPORTS)
Российский футболист греческого ПАОКа Магомед Оздоев не отправился с командой на матч раунда плей-офф Лиги конференций против шотландского Хартса.
Как сообщает греческое издание SPORT24, российский игрок не смог получить британскую визу.
Оздоев — единственный футболист ПАОКа, у которого возникла такая проблема, поскольку все остальные игроки команды смогли оформить визу и отправились в Эдинбург, где 25 августа состоится матч.
Отмечается, что ПАОК делает все возможное, чтобы россиянину таки выдали визу и он мог самостоятельно добраться до Шотландии и присоединиться к команде.
Ранее сообщалось, что футболиста сборной России Вячеслава Караваева не пустили на самолет в Чехию.