Российского футболиста не пустили в Шотландию на матч Лиги конференций 23 августа, 12:43 Магомед Оздоев не полетел с командой в Эдинбург (Фото:INTIME SPORTS)

Российский футболист греческого ПАОКа Магомед Оздоев не отправился с командой на матч раунда плей-офф Лиги конференций против шотландского Хартса.

Как сообщает греческое издание SPORT24, российский игрок не смог получить британскую визу.

Оздоев — единственный футболист ПАОКа, у которого возникла такая проблема, поскольку все остальные игроки команды смогли оформить визу и отправились в Эдинбург, где 25 августа состоится матч.

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Отмечается, что ПАОК делает все возможное, чтобы россиянину таки выдали визу и он мог самостоятельно добраться до Шотландии и присоединиться к команде.

Ранее сообщалось, что футболиста сборной России Вячеслава Караваева не пустили на самолет в Чехию.