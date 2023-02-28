После длительного перерыва. Новый наставник сборной Украины намекнул на возможное возвращение в команду звездного футболиста

28 февраля, 22:34
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Евгений Коноплянка не вызывался в сборную с сентября 2020 года (Фото:УАФ via Instagram)

Евгений Коноплянка не вызывался в сборную с сентября 2020 года (Фото:УАФ via Instagram)

Новоназначенный исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Руслан Ротань не исключил возвращения в национальную команду Евгения Коноплянки, выступающего в польской Краковии.

Об этом Ротань рассказал в интервью YouTube-каналу ВЗБІРНА.

По словам тренера, Коноплянка может быть вызван на матч сборной Украины против Англии в отборе на Евро-2024, который состоится 26 марта.

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«Да, я рассчитываю на Коноплянку. Я за ним следил и слежу. Он кандидат на попадание в ряды национальной сборной. Как и все футболисты, играющие в чемпионате Украины и за рубежом. Все может быть», — сказал Ротань.

Коноплянка в последний раз вызывался в сборную Украины 3 сентября 2020 года.

Ранее Коноплянка заявил, что не думает о завершении карьеры в сборной Украины.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Евгений Коноплянка Сборная Украины

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